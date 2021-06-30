Украина забила самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы

Вчера, во вторник, 29 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1 (д.в.).
Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», 24-летний нападающий сборной Украины Артём Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы. Взятие ворот сборной Швеции состоялось при отметке 120.37. Ему удалось превзойти достижение Мишеля Платини в матче с Португалией на Евро-1984, когда победный гол случился на 118.53.
Отметим, что самый поздний, но не победный, забитый мяч — у форварда сборной Турции Семиха Шентюрка (121.01) в матче с Хорватией на Евро-2008.
Напомним, что сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1), в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).
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