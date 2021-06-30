Калиниченко эмоционально отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко отреагировал на выход соотечественников в 1/4 финала Евро-2020 после победы над Швецией (2:1, д.в.).
«Вот прям эмоции перехлестывают… Как будто сам играл! Для нас это история! Шева богом поцелованный, пусть ведёт эту сборную как можно дальше! Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили, а с бритишами уже будь что будет!» — гласит пост Калиниченко в «Твиттере».
Напомним, сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1), в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).
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