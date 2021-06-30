Алекс Крал — единственный представитель РПЛ в четвертьфиналах Евро-2020

23-летний опорный полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал по итогам состоявшихся встреч 1/8 финала Евро-2020 стал единственным представителем Российской Премьер-Лиги на четвертьфинальной стадии турнира. Об этом сообщается в телеграм-канале РПЛ.
В 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 сборной Чехии предстоит встретиться со сборной Дании. Матч пройдёт на Олимпийском стадионе в Баку (Азербайджан) в субботу, 3 июля. Начало встречи — в 19:00 мск.
Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Чехии переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.
На текущем Евро-2020 Крал появлялся на поле за сборную Чехии в каждом из четырёх матчей, однако результативными действиями ему отметиться не удалось.
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