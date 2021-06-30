«Реал», «Барселона» и «ПСЖ» интересуются Спинаццолой
Поделиться
Защитник итальянской «Ромы» Леонардо Спинаццола привлёк внимание европейских топ-клубов. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, запросы по поводу трансфера итальянца направили «Реал», «Барселона» и «ПСЖ». При этом о конкретных предложениях речь пока не идет.
На Евро-2020 Спинаццола дважды признавался лучшим игроком матча. 28-летний защитник выступает за «Рому» с 2019 года. Ранее он играл за «Аталанту», «Перуджу», «Виченцу», «Сиену», «Виртус Ланчано», «Эмполи» и «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 26 млн. Контракт игрока с римлянами действует до 2024 года.
В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Рома» с 62 очками заняла седьмое место в турнирной таблице.
Комментарии
- 30 июня 2021
-
05:43
-
05:35
-
05:18
-
04:59
-
04:20
-
04:07
-
02:24
-
02:18
-
02:07
-
01:57
-
01:39
-
01:19
-
01:03
-
00:52
-
00:51
-
00:47
-
00:43
-
00:37
-
00:34
-
00:12
-
00:01
- 29 июня 2021
-
23:38
-
23:31
-
23:24
-
23:16
-
22:53
-
22:53
-
22:44
-
22:33
-
22:28
-
22:21
-
22:17
-
22:11
-
21:59
-
21:52
Партнерский контент