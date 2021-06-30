«Реал», «Барселона» и «ПСЖ» интересуются Спинаццолой

Защитник итальянской «Ромы» Леонардо Спинаццола привлёк внимание европейских топ-клубов. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, запросы по поводу трансфера итальянца направили «Реал», «Барселона» и «ПСЖ». При этом о конкретных предложениях речь пока не идет.

На Евро-2020 Спинаццола дважды признавался лучшим игроком матча. 28-летний защитник выступает за «Рому» с 2019 года. Ранее он играл за «Аталанту», «Перуджу», «Виченцу», «Сиену», «Виртус Ланчано», «Эмполи» и «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 26 млн. Контракт игрока с римлянами действует до 2024 года.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Рома» с 62 очками заняла седьмое место в турнирной таблице.