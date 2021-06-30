Линекер и Бартон раскритиковали решение об удалении Даниэльссона в матче с Украиной

Бывший английские футболисты Гари Линекер и Джои Бартон раскритиковали решение судьи показать красную карточку игроку сборной Швеции Маркусу Даниэльссону в овертайме матча 1/8 финала Евро-2020 с командой Украины.
«Это не удаление. Замедленные повторы снова превращают безобидный отбор мяча в нечто большее, чем было на самом деле. Смешно», – написал Линекер в своём аккаунте в «Твиттере».
«Ни разу не красная карточка! Нонсенс», – заявил в соцсети Джои Бартон.
Итальянский арбитр Даниэле Орсато удалил шведского защитника на 99-й минуте встречи, а в самом конце второго овертайма вышедший на замену украинский нападающий Артём Довбик забил победный мяч и вывел свою команду в четвертьфинал турнира. Счёт матча – 2:1.
На следующей стадии украинцы встретятся с командой Англии, победившей сборную Германии со счётом 2:0.
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