«Галатасарай» хочет приобрести защитника «Наполи» Руя

Турецкий «Галатасарай» нацелился на 30-летнего защитника «Наполи» Мариу Руя. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, турки в ближайшее время собираются начать переговоры с «Наполи». Неаполитанцы, в свою очередь, хотят выручить за игрока € 8 млн. Контракт португальского защитника, зарплата которого составляет € 2 млн в год, истекает в 2025 году.
Руй выступает за «Наполи» с 2017 года. Ранее он играл за итальянские «Рому», «Эмполи», «Специю», «Губбио» и португальскую «Фатиму». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.
В завершившемся сезоне чемпионата Турции «Галатасарай» с 84 очками занял второе место. В июне московский «Спартак» проявлял интерес к защитнику турецкого клуба Кристиану Люиндама. По данным СМИ, предложенная сумма за игрока составляла € 3,5 млн.
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