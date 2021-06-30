«Лидс» выкупит Харрисона у «Манчестер Сити»
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Английский «Лидс» ведёт переговоры о выкупе контракта полузащитника «Манчестер Сити» Джека Харрисона. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, сумма трансфера за игрока составит € 18 млн. При этом «Лидс» предложил 24-летнему футболисту контракт до 2026 года.
В завершившемся сезоне чемпионата Англии Харрисон сыграл за «Лидс» в 36 матчах (34 в основе), забил восемь голов, отдал восемь голевых передач и получил две жёлтые карточки. Игрок выступает за «Лидс» на правах аренды с 2018 года. Ранее он играл за «Мидлсбро» и «Нью-Йорк Сити». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.
В английской Премьер-лиге «Лидс» с 59 очками занял девятое место в турнирной таблице.
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