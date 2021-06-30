Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча Украины с Англией в 1/4 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча с командой Англии в четвертьфинале чемпионата Европы. В 1/8 финала Украина в дополнительное время победила Швецию (2:1). Сборная Англии обыграла команду Германии (2:0).
«Чтобы добиться результата, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии — сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм её матча с Германией. Это очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У неё очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько сложным будет этот матч.
Сейчас самое главное — восстановить силы. Завтра мы начнём подготовку. Будем пытаться навязать англичанам то, что даст нам возможность добиться положительного результата. Утром будет тренировка в Глазго, а около 16:00 у нас самолёт в Рим", — цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.
Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.
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