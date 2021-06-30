Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на эпизод с травмой Беседина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал инцидент с травмой нападающего Артёма Беседина в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией. На 98-й минуте встречи защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон жёстко въехал в колено Беседина. Судья удалил шведа, а украинец не смог продолжить игру. Команда Шевченко в дополнительное время победила со счётом 2:1.
«Что касается травмы Артёма Беседина, то врач его осмотрел. Надеемся, коленные связки не повреждены. Удар был очень серьёзным. Мы расстроены этим моментом. Действительно, в футболе такое случается. Это один из очень тяжёлых моментов, ещё и на таком уровне. Артём прошёл сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть с Англией ещё и за Беседина.
Сейчас после матча столько эмоций и всего остального. Врачи больше занимались Бесединым. Утром поймём, в каком состоянии он и другие футболисты. Матч был жёстким, непростым, много столкновений, особенно в концовке. Все понимали, что стоит на кону. Обе команды не хотели уступать, поэтому было столько единоборств», — цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией. Матч состоится в Риме 3 июля.
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