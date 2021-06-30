Источник: брат Кокорина задержан в Москве за драку в ресторане

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан в Москве, сообщает телеграм-канал «112».
По информации источника, ночью родственник футболиста выпивал вместе с другом Кареном Григоряном, после чего они пришли в ресторан. На входе у молодых людей потребовали QR-код, но у них его не оказалось. В результате Кокорин и его друг устроили драку с сотрудниками заведения.
По итогу инцидента Кирилла и его товарища задержали и доставили в отдел полиции. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Отмечается, что Григорян был главным свидетелем по делу братьев Кокориных и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, когда те устроили две драки в центре Москвы. Несколько месяцев назад Карен был задержан в Санкт-Петербурге — у него изъяли крупную партию поддельных купюр. Он признал вину, и недавно ему изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.
- 30 июня 2021
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