Российский болельщик попал на матч сборной Украины. Его побили и отобрали флаг

Вчера, 29 июня перед матчем чемпионата Европы – 2020, в котором сыграли Швеция и Украина (1:2), появились фотографии с российским фанатом на одной из трибун. Он был в футболке сборной России и с флагом, находился в компании украинских болельщиков. Позже в «Фейсбуке» UkrBall появились фотографии, на которых футболка сборной России разорвана, а сам фанат держится за челюсть. Флага на снимке нет.

Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).



Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.



Ранее определились три четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).