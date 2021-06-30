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Брат Кокорина пытался проехать на территорию, где пройдёт «Прямая линия» с Путиным

Брат Кокорина пытался проехать на территорию, где пройдёт «Прямая линия» с Путиным
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Стали известны новые подробности задержания Кирилла Кокорина, брата нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

По информации «РЕН ТВ», родственник футболиста и его друг Карен Григорян пытались проехать на территорию Центра международной торговли, где состоится «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В связи с предстоящим мероприятием туда пускают только местных жителей и обладателей аккредитаций. Получив отказ, молодые люди стали обзывать полицейских нищебродами. После этого их задержали и доставили в отдел.

Ранее сообщалось, что Кокорина и его товарища не пустили в ресторан без QR-кода, после чего они устроили драку с сотрудниками заведения.

При этом Григорян был главным свидетелем по делу братьев Кокориных и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, когда те устроили две драки в центре Москвы. Несколько месяцев назад Карен был задержан в Санкт-Петербурге — у него изъяли крупную партию поддельных купюр. Он признал вину, и недавно ему изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

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Источник: брат Кокорина задержан в Москве за драку в ресторане
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