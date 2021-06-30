Уткин: после победы Украины акции Черчесова обесценились ровно в 10 млн раз

Известный блогер Василий Уткин подшутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым после выхода Украины в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020.



«Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Накануне, 29 июня, сборная Украины встретилась со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. В основное время команды обменялись голами и не смогли выявить победителя. Соперники были близки к серии пенальти, однако в самой концовке дополнительного времени украинцы забили второй мяч и вырвали победу — 2:1. В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией.