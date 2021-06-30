Андрей Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко эмоционально отреагировал на выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата Европы – 2020.



«Мы желали этого и выиграли, играя с силой и гордостью! Давайте пойдём в четвертьфинал… все вместе», — написал Шевченко в своём «инстаграме».



Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции (2:1) в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).



Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.



Ранее определились три четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).

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