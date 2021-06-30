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У Лионеля Месси сегодня истекает контракт с «Барселоной»

У Лионеля Месси сегодня истекает контракт с «Барселоной»
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может в ближайшее время приобрести статус свободного агента.

Сегодня, 30 июня, истекает действующий контракт 34-летнего аргентинца с каталонским клубом. О продлении соглашения до сих пор не было объявлено официально. При этом Лео сможет подписать новый договор с сине-гранатовыми, даже будучи формально без команды.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявит о продлении контракта с Месси на этой неделе.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира

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