«Слава Украине, героям слава!» Шведский посол – о выходе сборной Украины в 1/4 финала Евро
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Шведский посол Тобиас Тиберг отреагировал на выход сборной Украины в четвертьфинальную стадию чемпионата Европы — 2020.
«Слава Украине, героям слава!» — написал Тобиас Тиберг в своём «твиттере».
Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции (2:1 ДВ) в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).
Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.
Ранее определились три четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).
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