Появились новые кадры избиения российского болельщика на матче сборной Украины

В Сети появились кадры инцидента на матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Швеции и Украины.
Напомним, на трибуне с украинскими фанатами оказался болельщик в футболке сборной России и национальным флагом. Некоторым присутствующим это не понравилось. Поклонника российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг.
На кадрах видно, что за болельщика пытаются заступиться. В конце потасовки его окутали в украинский флаг.
Напомним, сборные Украины и Швеции обменялись голами и не смогли выявить победителя в основное время матча. Соперники были близки к серии пенальти, однако в самой концовке дополнительного времени украинцы забили второй мяч и вырвали победу — 2:1. В четвертьфинале Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией.
- 30 июня 2021
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