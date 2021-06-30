Защитник сборной Украины рассказал о фразе, которую Андрей Шевченко повторял в овертайме

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассказал, как главный тренер Андрей Шевченко настраивал команду на дополнительное время в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией (2:1).

«Какие слова говорил Шевченко в перерыве дополнительного времени? Только мотивационные. Только идти вперёд. Постоянно звучала такая фраза: „Они устали больше, чем мы“. Это заряжало.



Красная карточка 100 % сыграла свою роль. Я видел фотографию, это, конечно, ужас. Это Беседина победа, я считаю. Ему посвящается», — сказал Матвиенко в эфире украинского канала «Футбол 1».

На 98-й минуте встречи защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон жёстко въехал в колено форварда сборной Украины Артёма Беседина. Судья удалил шведа, а украинец не смог продолжить игру.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с командой Англии. Встреча состоится в Риме 3 июля.