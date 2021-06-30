Реакция российских болельщиков на победный гол Украины в ворота Швеции. Видео

Болельщики в фан-зоне Санкт-Петербурга бурно отреагировали на победный гол сборной Украины в ворота национальной команды Швеции.

Вчера, 29 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1 (д. .).



Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счёт в матче. На 27-й минуте он ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот после передачи Андрея Ярмоленко. На 43-й минуте шведский хавбек Эмиль Форсберг завершил позиционную атаку ударом из-за штрафной, мяч после рикошета от защитника залетел в ворота.



В дополнительное время защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку. На 98-й минуте встречи Даниэльссон жёстко въехал в колено Артёма Беседина. Судья сначала показал Маркусу жёлтую карточку, однако после видеопросмотра рефери изменил решение на более суровое. В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.