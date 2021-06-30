«Давайте не сыпать соль на рану». Червиченко — о сравнении сборных России и Украины

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о сравнении сборных России и Украины.



«Сборная Украины — молодцы. Что касается сравнения Украины и России, то давайте не сыпать соль с перчиком на открытую рану. Если начнём раскладывать, то у нашей сборной практически везде минус, начиная с тренера. Разве можно сравнить Шевченко и Черчесова, как игроков. Думаю, вряд ли. Украину тренирует обладатель Золотого мяча, у нас — как сейчас показывают в курьёзных мемах.



В сборной Украине четыре человека играют в хороших европейских клубах, у нас два, а один не очень-то и играет. Украинцы быстрее, более молодые, боевые духом. Они вчера показывали, как надо биться за родину и престиж. Тяжёлая травма партнёра по команде их не испугала, продолжали лететь во все единоборства.



Если говорить об объективных шансах Украины в матче с Англией, то их нет. Игра со Швецией сопровождалась большим количеством везения, если вспомнить две-три перекладины, в которые попали шведы. А красная карточка, на мой взгляд, не совсем по делу. Не знаю, где там арбитр усмотрел умышленную попытку нанесения травмы. Футболист сыграл в мяч, украинский футболист продолжил движение и влетел в эту ногу. Ну а что защитник должен был с этой ногой сделать? Убрать мяч и успеть её сложить под себя? Довольно странное решение, думаю, вся Швеция возмущена. Именно этот момент переломил ход встречи. Очень дискуссионная карточка, но украинцы бились, летели вперёд, не уступали ни в одном единоборстве и заслуженно победили», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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