Артём Довбик прокомментировал свой победный гол в матче Украина — Швеция в 1/8 финала Евро

Нападающий сборной Украины Артём Довбик отреагировал на свой победный гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией (2:1). 24-летний форвард вышел на поле на 105-й минуте и в добавленное к овертайму время принёс победу команде Андрея Шевченко.

«Чувствую ли себя героем после гола? Честно говоря, пока нет. Сейчас все ходят и только об этом говорят. Начинаю чуть-чуть приходить в себя. Первый гол за сборную и сразу решающий, наверное, это судьба. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что нужно было выходить. Тренер сказал, что надо выходить и помогать партнёрам по команде и ждать свой момент, свой шанс. Я его всё-таки дождался.

Андрей Николаевич (Шевченко. — Прим. «Чемпионата») сказал, чтобы я всегда находился в штрафной, ожидал свой момент, старался цепляться за все мячи и был на острие. Думаю, теперь заснуть не смогу. Ещё и на допинг-контроль пойду, ночь будет длинная.



Это просто невероятно. Думаю, что это победа для всей страны. Для нас в такое тяжёлое время очень важная победа и в плане эмоций, и в плане того, что нас весь мир будет знать», — сказал Довбик в эфире украинского канала «Футбол 1».

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с командой Англии. Встреча состоится в Риме, 3 июля.