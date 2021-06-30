Технический комитет РФС: выразили поддержку Черчесову. Основная проблема — уровень игроков

Член технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович подвёл итоги заседания, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.
«Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать. Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 июня 2021
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