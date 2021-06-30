Двойник Юргена Клоппа устроил шоу для болельщиков сборной Англии. Видео

Мужчина, сильно похожий на главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, отдыхал с болельщиками сборной Англии в день матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с Германией.



Двойник оделся в стиле немецкого специалиста — на нём были очки, кепка и тренировочный костюм «Ливерпуля». Он развеселил болельщиков, залез на возвышенность и стал пародировать движения Клоппа, который после победных матчей заводит фанатов своей команды.

Видео с двойником Клоппа:

Матч Англия — Германия прошёл накануне, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Хозяева открыли счёт на 75-й минуте благодаря точному удару нападающего Рахима Стерлинга после прострела с левого фланга. Спустя 11 минут англичане повторили комбинацию — в этот раз забил форвард Гарри Кейн. Итоговый счёт — 2:0.