Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Двойник Юргена Клоппа устроил шоу для болельщиков сборной Англии. Видео

Двойник Юргена Клоппа устроил шоу для болельщиков сборной Англии. Видео
Комментарии

Мужчина, сильно похожий на главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, отдыхал с болельщиками сборной Англии в день матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с Германией.

Двойник оделся в стиле немецкого специалиста — на нём были очки, кепка и тренировочный костюм «Ливерпуля». Он развеселил болельщиков, залез на возвышенность и стал пародировать движения Клоппа, который после победных матчей заводит фанатов своей команды.

Видео с двойником Клоппа:

Матч Англия — Германия прошёл накануне, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Хозяева открыли счёт на 75-й минуте благодаря точному удару нападающего Рахима Стерлинга после прострела с левого фланга. Спустя 11 минут англичане повторили комбинацию — в этот раз забил форвард Гарри Кейн. Итоговый счёт — 2:0.

Календарь Евро-2020
Англия не сильнее Германии, но победила. С такой скучной игрой Саутгейт обязан брать Евро Англия не сильнее Германии, но победила. С такой скучной игрой Саутгейт обязан брать Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021