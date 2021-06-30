«Кого мне бояться?» Избитый украинцами российский болельщик дал интервью перед матчем

Российский болельщик, которого избили во время матча сборных Украины и Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы, дал интервью перед игрой. Он сказал, что живёт в Глазго, но родом из Тулы. По словам болельщика, он не боялся идти на стадион с флагом России.
«Конечно, за Украину болею, почему нет? Кого мне бояться? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России. Украина, Россия, Польша — мы все вместе», — сказал россиянин на видео, опубликованном в канале «Бомбардир».
Фото: Видео с канала «Бомбардир» в YouTube
Напомним, что этот болельщик пришёл на трибуну с украинскими фанатами в футболке сборной России и национальным флагом. Некоторым присутствующим это не понравилось. Поклонника российской команды избили, порвали ему футболку и отобрали флаг.
Сборные Украины и Швеции обменялись голами и не смогли выявить победителя в основное время матча. Соперники были близки к серии пенальти, однако в самой концовке дополнительного времени украинцы забили второй мяч и вырвали победу — 2:1. В четвертьфинале Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией.
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