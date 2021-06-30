«Зачем сваливать на футболистов? У нас других нет!» Кавазашвили – о техкомитете РФС

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.



«Я просто обалдел, у меня нет слов, касаемо решения технического комитета. Они не разобрали, почему у нас слабые футболисты, почему их так готовят в клубах? Не могу понять: нет причин сделать классный анализ выступления? Почему, имея отличного нападающего Соболева, его не ставили в основной состав? Мы же были должны забить, а делать этого не умеем. Почему у нас в защите и полузащите неразбериха? По словам Гершковича я понял, что игроки недостаточно квалифицированные для сборной, зачем их тогда берут? Почему Черчесов не сделал громогласное заявление о том, что ему неоткуда брать классных футболистов? И именно поэтому он не может работать в сборной России.



Три года прошло после чемпионата мира. Да, там мы обыграли посредственные команды — Саудовскую Аравию и Египет. Но почему не сказали о том, что Уругвай нас разгромил? Но когда сборная России по пенальти выиграла у Испании, для нас это был фурор. Испанская команда после смены главного тренера и великовозрастных футболистов ещё тогда не вошла в колею. Почему же мы в течение этих трёх лет получили футболистов хуже уровнем? Почему мы анализ делаем неправильно? Зачем сваливать на футболистов? У нас других нет! Легионеров полно играет, почему никто не скажет: легионеров надо сокращать, потому что они затмевают место российским футболистам в основе. Лучше футболистов у нас нет. Тогда пускай примут решение, чтобы все легионеры после года выступления в нашем чемпионате принимали российское гражданство», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.