Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев перейдёт в «Рубин»
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев перейдёт в «Рубин» на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Игнатьев впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан железнодорожников и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань». В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и выступает за него до сих пор. В минувшем сезоне 34-летний хавбек провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.
В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».
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