Депутат Верховной Рады захотел назвать сына в честь футболиста сборной Украины

Депутат Верховной Рады Роман Грищук эмоционально отреагировал на выход сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020.



«А! Назову второго сына Довбик», — написал Грищук в своём «фейсбуке».



Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции (2:1 ДВ) в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0). В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.



Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.



Ранее определились три четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).