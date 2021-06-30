Президент Франции написал сообщение Килиану Мбаппе после неудачи на Евро-2020

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал нападающего национальной команды Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 со Швейцарией.
Напомним, действующие чемпионы мира в концовке основного времени упустили преимущество в два мяча и не сумели дожать соперника в дополнительное время (3:3). В серии пенальти обе команды били безошибочно, однако Мбаппе не сумел реализовать последний, пятый удар (4:5).
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на Le Parisien, глава государства написал футболисту сообщение, в котором выразил ему поддержку. Отмечается, что Макрон и Мбаппе после этого послания обменялись репликами.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 30 июня 2021
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