Червиченко: если Черчесова оставят, будем веселиться, когда будет ясна призрачность ЧМ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.
«Если Черчесова решат оставить, будем веселиться, когда будет понятна призрачность нашей поездки на чемпионат мира, и как эти же люди потом будут гневно обличать, трясти кулачками и кричать: господи, как же так возможно. Нам, в любом случае, будет интересно: уберут — хорошо, не уберут — ещё веселее. Как они потом будут рассказывать президенту, который собрался оказывать помощь Катару в чемпионате мира? Как мы окажем своё содействие — не поедем туда? Это будет оригинальное содействие» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 30 июня 2021
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