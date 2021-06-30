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Червиченко: если Черчесова оставят, будем веселиться, когда будет ясна призрачность ЧМ

Червиченко: если Черчесова оставят, будем веселиться, когда будет ясна призрачность ЧМ
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.

«Если Черчесова решат оставить, будем веселиться, когда будет понятна призрачность нашей поездки на чемпионат мира, и как эти же люди потом будут гневно обличать, трясти кулачками и кричать: господи, как же так возможно. Нам, в любом случае, будет интересно: уберут — хорошо, не уберут — ещё веселее. Как они потом будут рассказывать президенту, который собрался оказывать помощь Катару в чемпионате мира? Как мы окажем своё содействие — не поедем туда? Это будет оригинальное содействие» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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