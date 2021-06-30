Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Технический комитет РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров

Технический комитет РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров
Комментарии

Член технического комитета Российского футбольного союза Борис Игнатьев опроверг информацию, что на сегодняшнем заседании поднимался вопрос ужесточения лимита на легионеров.

«Мы вообще не обсуждали ужесточение лимита на заседании технического комитета. Только Евро», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После сегодняшнего заседания за ужесточение лимита на легионеров выступил Никита Симонян, также входящий в состав технического комитета РФС. После этого в СМИ появились новости, что комитет вынес соответствующую инициативу.

Напомним, технический комитет оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020. Работу посчитали неудовлетворительной, однако выразили специалисту доверие.

«Не было самоотдачи». В провале сборной России на Евро нашли виновных «Не было самоотдачи». В провале сборной России на Евро нашли виновных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021