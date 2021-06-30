Технический комитет РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров

Член технического комитета Российского футбольного союза Борис Игнатьев опроверг информацию, что на сегодняшнем заседании поднимался вопрос ужесточения лимита на легионеров.



«Мы вообще не обсуждали ужесточение лимита на заседании технического комитета. Только Евро», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



После сегодняшнего заседания за ужесточение лимита на легионеров выступил Никита Симонян, также входящий в состав технического комитета РФС. После этого в СМИ появились новости, что комитет вынес соответствующую инициативу.



Напомним, технический комитет оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020. Работу посчитали неудовлетворительной, однако выразили специалисту доверие.