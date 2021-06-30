Луиш Фигу — Андрею Шевченко: поздравляю, мой друг

Обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» португалец Луиш Фигу поздравил Андрея Шевченко с выходом сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала команда Украины под руководством Шевченко в дополнительное время обыграла Швецию (2:1).

После игры наставник украинской сборной опубликовал пост в «Инстаграме»: «Мы желали этого и выиграли, играя с силой и гордостью! Давайте пойдём в четвертьфинал… все вместе».

Фигу в комментарии написал: «Поздравляю, мой друг».

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией. Матч состоится в Риме 3 июля, начало — в 22:00 мск. Другие четвертьфинальные пары составили: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).