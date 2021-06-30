Луиш Фигу — Андрею Шевченко: поздравляю, мой друг

Обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» португалец Луиш Фигу поздравил Андрея Шевченко с выходом сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала команда Украины под руководством Шевченко в дополнительное время обыграла Швецию (2:1).
После игры наставник украинской сборной опубликовал пост в «Инстаграме»: «Мы желали этого и выиграли, играя с силой и гордостью! Давайте пойдём в четвертьфинал… все вместе».
Фигу в комментарии написал: «Поздравляю, мой друг».
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией. Матч состоится в Риме 3 июля, начало — в 22:00 мск. Другие четвертьфинальные пары составили: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).
- 30 июня 2021
-
16:33
-
16:27
-
16:12
-
16:11
-
16:02
-
15:57
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:44
-
15:39
-
15:26
-
15:22
-
15:19
-
15:11
-
15:06
-
15:04
-
14:59
-
14:58
-
14:55
-
14:52
-
14:39
-
14:31
-
14:29
-
14:24
-
14:24
-
14:13
-
14:07
-
13:59
-
13:55
-
13:46
-
13:45
-
13:39
-
13:39
-
13:37