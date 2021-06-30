Полузащитник Отман Эль-Кабир покинул «Урал», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов пожаловался на травматичность игрока и выразил желание избавиться от него.



Напомним, что контракт с командой футболист подписал в феврале 2018 года, а до этого выступал в Швеции и Нидерландах. За три с половиной года в составе «шмелей» Отман провёл 84 официальных матча и забил 15 голов. В 2019 году Эль-Кабир в составе «Урала» дошёл до финала Кубка России.



«Урал» в 30 матчах набрал 34 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). В тройку лидеров соревнований вошли московские клубы «Спартак» (57) и «Локомотив» (56).

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