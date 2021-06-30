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Писарев: у нас не низкий уровень игроков. Выступили бы лучше, если бы не ошибки тренера

Писарев: у нас не низкий уровень игроков. Выступили бы лучше, если бы не ошибки тренера
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев отреагировал на итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.

«Я входил в технический комитет на протяжении восьми лет. Комитет оказывает поддержку всем своим тренерам, потому что он является совещательным органом РФС. Там разбирают работу всех тренеров, начиная от юношеских, молодёжных команд и заканчивая национальной сборной. Всем оказывается поддержка, поскольку этим же комитетом давались рекомендации по подписанию контрактов с тренерами.

Поддержка — это одно, а признание неудовлетворительной работы — это совсем другое. Здесь стоит обращать внимание именно на признание результатов работы неудовлетворительными. Теперь нужно забрать этот отчёт и данные о подготовке команды штабом Черчесова в архив, как это делали в случае с Адвокатом, Капелло, Слуцким. Уже следующий штаб должен анализировать уровень подготовки.

Технический комитет только рекомендует: он может поддерживать всех, но не несёт никакой ответственности за назначение, результат, попадание или непопадание на чемпионат мира и любые другие результаты. В этом лежит основная цель, поэтому на итоги технического комитета стоит обращать только в одном случае: следующий тренерский штаб должен взять у них материал отчёта о подготовке к матчам на Евро. Принимать решения должны люди, которые будут отвечать за результат.

С тем, что технический комитет признал низким уровень наших игроков, я абсолютно не согласен. Эти же игроки могли выступить намного лучше, если бы тренерский штаб не допустил определённое количество ошибок: в подготовке, комплектовании, выборе схемы на каждую игру, возможно, физической подготовке.

Я уверен, что должен придти новый тренерский штаб. Можно внести минимальные изменения в комплектовании команды, но у нас нет других футболистов. В сентябре с этими же игроками нам предстоит сыграть матчи квалификации к чемпионату мира. При определённых условиях эти футболисты способны дать лучший результат. Это зависит от подготовки, выбора тактики и психологии команды.

Очень важно, как следующий тренерский штаб будет работать с командой в плане психологии. Есть примеры, когда угадывают в плане физической подготовки, но команда абсолютно не готова морально. Нужно, чтобы команда побежала в определённый момент. Это тонкая история, с которой можно не угадать», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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