Писарев: у нас не низкий уровень игроков. Выступили бы лучше, если бы не ошибки тренера

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев отреагировал на итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.



«Я входил в технический комитет на протяжении восьми лет. Комитет оказывает поддержку всем своим тренерам, потому что он является совещательным органом РФС. Там разбирают работу всех тренеров, начиная от юношеских, молодёжных команд и заканчивая национальной сборной. Всем оказывается поддержка, поскольку этим же комитетом давались рекомендации по подписанию контрактов с тренерами.



Поддержка — это одно, а признание неудовлетворительной работы — это совсем другое. Здесь стоит обращать внимание именно на признание результатов работы неудовлетворительными. Теперь нужно забрать этот отчёт и данные о подготовке команды штабом Черчесова в архив, как это делали в случае с Адвокатом, Капелло, Слуцким. Уже следующий штаб должен анализировать уровень подготовки.



Технический комитет только рекомендует: он может поддерживать всех, но не несёт никакой ответственности за назначение, результат, попадание или непопадание на чемпионат мира и любые другие результаты. В этом лежит основная цель, поэтому на итоги технического комитета стоит обращать только в одном случае: следующий тренерский штаб должен взять у них материал отчёта о подготовке к матчам на Евро. Принимать решения должны люди, которые будут отвечать за результат.



С тем, что технический комитет признал низким уровень наших игроков, я абсолютно не согласен. Эти же игроки могли выступить намного лучше, если бы тренерский штаб не допустил определённое количество ошибок: в подготовке, комплектовании, выборе схемы на каждую игру, возможно, физической подготовке.



Я уверен, что должен придти новый тренерский штаб. Можно внести минимальные изменения в комплектовании команды, но у нас нет других футболистов. В сентябре с этими же игроками нам предстоит сыграть матчи квалификации к чемпионату мира. При определённых условиях эти футболисты способны дать лучший результат. Это зависит от подготовки, выбора тактики и психологии команды.



Очень важно, как следующий тренерский штаб будет работать с командой в плане психологии. Есть примеры, когда угадывают в плане физической подготовки, но команда абсолютно не готова морально. Нужно, чтобы команда побежала в определённый момент. Это тонкая история, с которой можно не угадать», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.