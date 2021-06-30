Широков: сегодня техком РФС выдал «Смехопанораму». Собралась вся прогрессивная молодёжь

Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалась работа главного тренера национальной команды Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.



«Главный тренер уже пять лет говорит, что игроки плохие, а он делает всё возможное. Давно уже нам это в головы вдалбливают. Тогда вопрос к этому техкомитету: а кто этих игроков-то не подготовил? С себя и должны спросить, что же у вас такие слабые игроки, что же такие регламенты, которые не дают возможности главному тренеру сборной игроков брать. Но там, видимо, плохие тренеры. А техкомитет – хороший. Им правда на всех лет 700? Вся прогрессивная молодёжь собралась – к ним вопросов нет.



По уровню самоотдачи и близко не может быть вопросов. Черчесов сказал, что её было меньше, чем на ЧМ-2018? Может, он себя имел в виду? Всё сводится к тому, что виноваты игроки. Они ведь не смогли воплотить в жизнь гениальную мысль этого тренера.



Раньше была передача – «Смехопанорама». Сегодня техкомитет выдал именно это. И на исполкоме будет то же самое – нас готовили к этому сегодня. На основании чего ему выдали кредит доверия? В Голландии провал – вылет из 1/8, а для нас четвёртое место – это просто плохое выступление. Они тренера увольняют, а у нас считается, что можно продолжить.



Дай бог, чтобы сборная выигрывала и развивалась. Исходя из того, что мы видели, на данный момент это вряд ли возможно. У нас Черчесов виноват, но он не виноват. Дай бог, чтобы выигрывали – с ним или без него. Если они видят перспективы – пожалуйста», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.