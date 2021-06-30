Владимир Путин прокомментировал провал сборных России по футболу и хоккею

Президент России Владимир Путин высказался о провальных результатах сборных страны по футболу и хоккею. Напомним, российские футболисты не вышли из группы на чемпионате Европы — 2020, а хоккеисты уступили на чемпионате мира Канаде, которая выступала на турнире без ключевых игроков.



«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею и тем более футболу, не отличились — это факт, который не может остаться незамеченным. В детали и подробности вдаваться не буду, у нас есть специалисты. Я хоть и мастер спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни футболе я себя им не считаю. Надо довериться им.



Здесь нет ничего личного, так обычно происходит — надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной. И вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть», — сказал Путин во время «прямой линии».