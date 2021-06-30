Писарев: Петкович здорово себя зарекомендовал. Хороший вариант для нашей сборной

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился мнением о возможных кандидатах на пост нового наставника национальной команды.



«Я за отечественного тренера в сборной России. Есть Карпин, Шалимов. Сейчас говорят про Тедеско, но меня это очень удивляет. Я не против иностранного специалиста… Но почему именно Тедеско? Получается, парадокс: он уходит из «Спартака», объявляя за полгода, что это по семейным обстоятельствам. Если сейчас Тедеско действительно будут предлагать на пост главного тренера, и он действительно согласится, то я вообще отказываюсь это понимать. Разговоры о лоббировании Тедеско кажутся мне очень странными.



Если он хотел быть с семьёй, то в сборной у него будет лайт-режим? В сборной можно работать спустя рукава и изредка приезжать? Тогда мы никуда не попадём. Получается он может залететь к сборной России на пару дней, а остальное время проводить с семьёй? Я работал с Адвокатом, Капелло, Слуцким… Если мы хотим попасть на чемпионат мира, то это должно быть 24 часа в сутки. Тренер не может быть где-то на отдыхе, с семьёй и так далее. Он должен общаться с тренерами, с прессой, с игроками и должен быть всегда здесь.



Тот же Петкович здорово себя зарекомендовал. Он очень мне симпатизирует. Он очень хороший как вариант тренера нашей сборной, но начал отбор со сборной Швейцарии. Он же не бросит их на полпути, у него есть определённые обязательства перед сборной Швейцарии», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.