Черчесов прокомментировал итоги заседания технического комитета РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении технического комитета Российского футбольного союза поддержать его, несмотря на результат команды на чемпионате Европы — 2020.
«Сегодня наш тренерский штаб представил отчёт по выступлению сборной России на чемпионате Европы. Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру — функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально чётко и объёмно.
Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов техкома за конструктивный диалог и за объективные критические замечания в адрес сборной», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.
Напомним, сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнами и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.
- 30 июня 2021
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