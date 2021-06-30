Станислав Черчесов выступил с заявлением о провале сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о провальном выступлении команды на чемпионате Европы — 2020.



«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаём, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.



Напомним, сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнами и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.

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