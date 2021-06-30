Губерниев отреагировал на слова Путина о возможных кадровых изменениях в сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о возможных кадровых изменениях в сборной России.



«У президента и Кремля много других забот, и президент как болельщик интересуется и высказывает своё мнение. Решение по отставке Черчесова будет принимать РФС. Не должен президент заниматься такими вопросами, есть более важные и глобальные истории. Своё мнение он высказал, к нему так или иначе прислушаются те люди, которые принимают решение. Но, подчеркну, что последнее слово останется за РФС», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее президент России Владимир Путин высказался о провальных результатах сборных страны по футболу и хоккею. Напомним, российские футболисты не вышли из группы на чемпионате Европы — 2020, а хоккеисты уступили на чемпионате мира Канаде, которая выступала на турнире без ключевых игроков.

Новость по теме Владимир Путин прокомментировал провал сборных России по футболу и хоккею