Губерниев отреагировал на слова Путина о возможных кадровых изменениях в сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о возможных кадровых изменениях в сборной России.
«У президента и Кремля много других забот, и президент как болельщик интересуется и высказывает своё мнение. Решение по отставке Черчесова будет принимать РФС. Не должен президент заниматься такими вопросами, есть более важные и глобальные истории. Своё мнение он высказал, к нему так или иначе прислушаются те люди, которые принимают решение. Но, подчеркну, что последнее слово останется за РФС», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о провальных результатах сборных страны по футболу и хоккею. Напомним, российские футболисты не вышли из группы на чемпионате Европы — 2020, а хоккеисты уступили на чемпионате мира Канаде, которая выступала на турнире без ключевых игроков.
- 30 июня 2021
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