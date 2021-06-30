Светлана Журова осудила украинских болельщиков за избиение российского фаната

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на инцидент с избитым на матче сборной Украины российским болельщиком.
«Я знаю достаточно большое число людей, которые болели за Украину, и сама я тоже, честно, поддерживала эту сборную в матче со Швецией. Это понятно и даже не обсуждается. Многие россияне писали, что, когда с Евро вылетела наша сборная, они переключились на поддержку Украины. Это норма. И политические вещи здесь ни при чём.
Жалко, когда происходят такие события, как с этим парнем. Да, он россиянин, но болел в том матче за Украину. Ничего особенного тут нет, и побить его за это — странно. То есть ты болеешь за команду, а её болельщики тебя за это ещё и бьют.
Думаю, там наверняка была какая-то перебранка. Возможно, его стали обзывать или что-то в этом роде, и всё закончилось такими событиями. Но вообще это, конечно, неправильно. Я понимаю, если бы он болел против. Но он болел за Украину. И вот это вот удивительно», — цитирует Журову «Газета.Ru».
- 30 июня 2021
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