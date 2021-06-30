Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Светлана Журова осудила украинских болельщиков за избиение российского фаната

Светлана Журова осудила украинских болельщиков за избиение российского фаната
Аудио-версия:
Комментарии

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на инцидент с избитым на матче сборной Украины российским болельщиком.

«Я знаю достаточно большое число людей, которые болели за Украину, и сама я тоже, честно, поддерживала эту сборную в матче со Швецией. Это понятно и даже не обсуждается. Многие россияне писали, что, когда с Евро вылетела наша сборная, они переключились на поддержку Украины. Это норма. И политические вещи здесь ни при чём.

Жалко, когда происходят такие события, как с этим парнем. Да, он россиянин, но болел в том матче за Украину. Ничего особенного тут нет, и побить его за это — странно. То есть ты болеешь за команду, а её болельщики тебя за это ещё и бьют.

Думаю, там наверняка была какая-то перебранка. Возможно, его стали обзывать или что-то в этом роде, и всё закончилось такими событиями. Но вообще это, конечно, неправильно. Я понимаю, если бы он болел против. Но он болел за Украину. И вот это вот удивительно», — цитирует Журову «Газета.Ru».

Новость по теме
Видео избиения российского болельщика на матче сборной Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021