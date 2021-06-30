Совет директоров «Спартака» пополнил замгендиректора Первого канала Кирилл Клеймёнов

Московский «Спартак» на своём официальном сайте сообщил о пополнении совета директоров клуба.
Решением общего собрания акционеров новым независимым членом совета стал Кирилл Клеймёнов, заместитель генерального директора и директор дирекции информационных программ Первого канала. Он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.
«С радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении. Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно в полной мере я осознаю это накануне столетия», — сказал Клеймёнов.
- 30 июня 2021
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