Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Совет директоров «Спартака» пополнил замгендиректора Первого канала Кирилл Клеймёнов

Совет директоров «Спартака» пополнил замгендиректора Первого канала Кирилл Клеймёнов
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» на своём официальном сайте сообщил о пополнении совета директоров клуба.

Решением общего собрания акционеров новым независимым членом совета стал Кирилл Клеймёнов, заместитель генерального директора и директор дирекции информационных программ Первого канала. Он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

«С радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении. Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба — это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно в полной мере я осознаю это накануне столетия», — сказал Клеймёнов.

Очень печальный Евро для «Спартака». Кажется, у клуба будут сложности с трансферами Очень печальный Евро для «Спартака». Кажется, у клуба будут сложности с трансферами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021