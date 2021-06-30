Александр Мостовой высмеял заявление технического комитета РФС про Черчесова

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение технического комитета Российского футбольного союза поддержать главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, несмотря на провал на чемпионате Европы — 2020.



«Меня после игры с Данией спрашивали: что делает главный тренер после таких поражений и что сделает Черчесов? Я тогда сказал, что Станислав Саламович не уйдёт. Сами у нас никогда не уходят. Объяснения решению техкома нет, что тут скажешь. Про то, что игроки у нас не того уровня — вообще смешно. А зачем тогда мы им платим баснословные деньги?! Это лишний раз говорит о том, что у нас никто не разбирается в футболе. Мы на эту тему говорили со времён Капелло, который говорил: нам трудно набрать 25 футболистов, потому что не все хорошего уровня. А за это ему платили шесть или семь миллионов. Нашим футболистам платят, как будто они супер-топ-футболисты. Ну не платите тогда, пусть они становятся топами, будут по-другому играть и грызть землю. Мы упираемся в замкнутый круг.



Несправедливо делать футболистов крайними. Как у нас всегда говорят: царь хороший, бояре плохие. У нас такие отговорки были и при Слуцком. Потом были слова про то, что мы обкакались и игроки не те. Мне могут задать встречный вопрос: а вы-то что? Поверьте, мы в индивидуальном плане играли намного лучше, все выступали за границей и не получали такие деньги бешеные» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.