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Александр Мостовой высмеял заявление технического комитета РФС про Черчесова

Александр Мостовой высмеял заявление технического комитета РФС про Черчесова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение технического комитета Российского футбольного союза поддержать главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, несмотря на провал на чемпионате Европы — 2020.

«Меня после игры с Данией спрашивали: что делает главный тренер после таких поражений и что сделает Черчесов? Я тогда сказал, что Станислав Саламович не уйдёт. Сами у нас никогда не уходят. Объяснения решению техкома нет, что тут скажешь. Про то, что игроки у нас не того уровня — вообще смешно. А зачем тогда мы им платим баснословные деньги?! Это лишний раз говорит о том, что у нас никто не разбирается в футболе. Мы на эту тему говорили со времён Капелло, который говорил: нам трудно набрать 25 футболистов, потому что не все хорошего уровня. А за это ему платили шесть или семь миллионов. Нашим футболистам платят, как будто они супер-топ-футболисты. Ну не платите тогда, пусть они становятся топами, будут по-другому играть и грызть землю. Мы упираемся в замкнутый круг.

Несправедливо делать футболистов крайними. Как у нас всегда говорят: царь хороший, бояре плохие. У нас такие отговорки были и при Слуцком. Потом были слова про то, что мы обкакались и игроки не те. Мне могут задать встречный вопрос: а вы-то что? Поверьте, мы в индивидуальном плане играли намного лучше, все выступали за границей и не получали такие деньги бешеные» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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