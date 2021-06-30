Профсоюз игроков и тренеров проанализировал ключевую проблему футбола в России

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков назвал ключевую проблему российского футбола и проанализировал её.



«Этим заявлением мы начинаем независимый анализ российского футбола с целью определить, какие изменения предстоит осуществить, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию. Наши аргументы базируются на цифрах.



Совершенно очевидно, что проблема российского футбола не в лимите (он — всего лишь следствие изначально искажённой системы), а в качестве подготовки игроков и их переходе из юношеского во взрослый футбол. Для примера, за прошедший сезон в топ-пяти лигах сыграло 25 центральных защитников из Франции. Из России — ноль. А в российском чемпионате всего четыре центральных защитника в возрасте до 23 лет регулярно имели игровую практику — Дивеев, Евгеньев, Карпов, Прохин (начиная со второй половины сезона). А это одна из самых значимых и дефицитных позиций для нашей сборной.



На сегодняшний день практически все лучшие молодые игроки в раннем возрасте оказываются в пяти ведущих московских академиях, плюс академиях «Краснодара» и «Зенита». И как только они начинают хоть немного выделяться на фоне своих сверстников, эти клубы сразу, начиная с 14-летнего возраста, предлагают им трёхлетний контракт (поскольку это разрешено по действующему регламенту РФС). Затем, как правило, спустя год или полтора, к ним снова приходят представители клубов и настоятельно просят продлить контракт, и зачастую это делается под завуалированной угрозой сокращения игрового времени в случае отказа от продления. Таким образом, игроки оказываются в договорных отношениях, из которых не могут выйти, чаще всего на очень небольших зарплатах (20-50 тыс. рублей), которые сложно назвать завышенным доходом. Поскольку у ведущих российских клубов нет разветвлённой системы фарм-клубов, то со временем эти игроки, не попадая в основной состав — а таких большинство в силу того, что в ведущих клубах ставятся высокие задачи и пробиться в основу гораздо сложнее — оказываются во вторых командах своих клубов в низших лигах, где начинается их регресс в силу невысокого уровня соревнований. Они теряют драгоценные с точки зрения футбола годы, и только единицы из них пробиваются в большой футбол (уровень РПЛ). Кто-то может сказать, что решением этой проблемы является аренда игрока, но, как показывает практика, клубы второй восьмёрки, то есть ставящие для себя минимальную турнирную задачу (не вылететь), редко заинтересованы в том, чтобы развивать чужого игрока для стороннего клуба. А у большого клуба, соответственно, нет мотивации отпускать игрока в другие команды, поскольку затраты по нему всё равно были минимальными, а спонсорские и акционерные вливания в бюджет клуба сегодня практически нигде не привязаны к выручке от продажи своих собственных игроков. Плюс накладываются опасения отдельных менеджеров, что их личная карьера пострадает, если игрок, не проявивший себя в их клубе, вдруг раскроется у конкурентов. На это можно всегда привести пример работы «ПСЖ» (да и многих других топ-клубов), где менеджмент и акционеры абсолютно спокойно и без ревности относятся к успехам своих бывших воспитанников, так как понимают, что век футболиста короток и ставить искусственные препоны в условиях ограниченных мест в основном составе неразумно.



Итак, если мы хотим получать другие результаты на уровне сборной и клубных выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то искать решения и проводить реформы надо именно в области подготовки футболистов и начальном этапе их карьеры. Какими могут быть решения — предмет открытого обсуждения. Это может быть целый комплекс мер: увеличение возраста подписания первых контрактов с 14 до 17 лет, ограничение права на компенсацию клубам в случае отсутствия игровой практики у футболистов, субсидирование независимых академий (во времена СССР был пример ФШМ, которая не относилась ни к одному клубу, но произвела много качественных игроков), создание новой закрытой лиги для игроков до 23 лет и т.д. Очевидно одно — монополизм отдельных клубов в вопросе отбора игроков в юношеском возрасте тормозит наш футбол, и соответствующие реформы надо проводить как можно скорее», — сказал Грамматиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.