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Финны оскорбляют болельщиков сборной, вернувшихся из России с коронавирусом

Финны оскорбляют болельщиков сборной, вернувшихся из России с коронавирусом
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Председатель объединения болельщиков сборной Финляндии Марко Карвинен рассказал, что его соотечественники присылают в организацию оскорбительные сообщения после вспышки коронавируса в стране.

«Угроз пока не было, но были пожелания мучительной смерти. Это довольно жестоко, и этим людям хорошо бы подумать, что они отправляют. Я не такой ранимый, но некоторые в руководстве приняли эти обвинения близко к сердцу. Мы знаем, что сделали всё, что было в наших силах, и не могли сделать это лучше. Так что получать такие сообщения не очень приятно», — Yle.

Ранее стало известно, что каждый десятый финский фанат, вернувшийся на родину после поездки в Санкт-Петербург на матч чемпионата Европы — 2020, оказался заражён COVID-19. Минздрав Финляндии впоследствии порекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Россию.

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