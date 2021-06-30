Газизов оценил выступление Зинченко в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о выступлении полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Швеции (2:1).

«Конечно, мы написали Саше и поздравили с удачным матчем. Зинченко был лучшим на поле против шведов: вывел свою сборную в четвертьфинал Евро-2020 — результат говорит сам за себя. Видел послематчевое интервью, где Саша говорил сквозь слёзы… Я его прекрасно понимаю: выдался тяжёлый чемпионат, были неоднозначные матчи. Эмоции бьют через край — это нормально», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции (2:1 ДВ) в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).