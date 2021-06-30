Рафаэль Бенитес стал главным тренером «Эвертона»

Испанский специалист Рафаэль Бенитес назначен на пост главного тренера «Эвертона», сообщается на официальном сайте английского клуба. Контракт тренера с клубом рассчитан на три года. Бенитес приступит к работе с командой 5 июля.
«Я рад присоединиться к «Эвертону». Я был впечатлён амбициозными планами, о которых мне рассказали представители клуба. Хочу достичь успеха с этой командой. Думаю, «Эвертон» способен на многое. Я полон решимости сыграть большую роль в будущих успехах клуба», — отметил Бенитес.
Рафаэль Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021-го разорвал контракт. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции — специалист хочет находиться рядом со своей семьёй. Специалист также работал в «Ливерпуле», «Реале», «Наполи», «Челси» и ряде испанских клубов.
- 30 июня 2021
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