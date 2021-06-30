«Жаль закрывать эту страницу». Игнатьев попрощался с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев, подписавший контракт с «Рубином», попрощался с московским клубом.

«Это были потрясающие 5 лет! Чемпионство, три Кубка России, Суперкубок, Лига чемпионов. Жаль закрывать эту футбольную страницу своей жизни. Но я приходил в «Локо» уже три раза, ничему не удивляюсь. Спасибо ребятам, с которыми мы вместе бились, были настоящей командой! Спасибо Игорю Геннадьевичу, Юрию Палычу и Марко Николичу, что верили в меня! И, конечно, болельщикам, чья поддержка всегда была главным стимулом», — написал Игнатьев в «Инстаграме».

Игнатьев впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан железнодорожников и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань». В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и с тех пор не покидал его. В минувшем сезоне 34-летний хавбек провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.