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Московский суд вынес наказание брату Кокорина за потасовку с полицейскими

Московский суд вынес наказание брату Кокорина за потасовку с полицейскими
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Пресненский суд Москвы оштрафовал Кирилла Кокорина, брата форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, на 4 тыс. рублей за неповиновение сотрудникам полиции, сообщает «Лента.ру».

Брат футболиста признан виновным в совершении нарушения по ч. 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Его друга Карена Григоряна осудили по этой же статье и назначили аналогичный штраф.

Сообщалось, что брат Кокорина и его друг Карен Григорян пытались проехать на территорию Центра международной торговли, где состоится «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. В связи с предстоящим мероприятием туда пускают только местных жителей и обладателей аккредитаций. Получив отказ, молодые люди стали обзывать полицейских нищебродами. После этого их задержали и доставили в отдел. Ранее сообщалось, что Кокорина и его товарища не пустили в ресторан без QR-кода, после чего они устроили драку с сотрудниками заведения.

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