Корниленко: я не мог себе позволить кинуть повязку, но я и не Роналду

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал поведение Криштиану Роналду после окончания матча Бельгия — Португалия (0:1).

«Тяжело характеризовать действия Криштиану. Это человек, который может себе позволить всё. Уже завтра ему все простят. Про повязку не будут говорить, когда он сделает очередной хет-трик в ворота «Интера». Это его эмоции. Он максималист, в таком возрасте он в потрясающей форме, стремится к максимальным результатам, становится лучшим бомбардиром. Перед ним надо шляпу снять. Он отыграл матч с этой повязкой. Понятно, что я себе таких вещей позволить не мог, но я и не Криштиану Роналду. Не надо на этом зацикливаться. На следующей игре он снова её наденет, и все будут ему хлопать.



Только психология и вера в свои силы может позволить сделать камбек. Если мыслите в одном направлении, то вы можете такое сделать. Швейцария не забила пенальти при 1:0, потом получила три гола в свои ворота, но… Здесь нужна коллективная вера. Это вопрос командной психологии. Чем сильнее команда ментально, тем легче ей проходить игры плей-офф. Ни один психолог не натренирует тебе командную уверенность в своих силах. Если ты веришь в то, что делаешь, добиваешься успеха, то это дорогого стоит», — сказал Корниленко в эфире подкаста «Чемпионата».

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на газон после поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 с Бельгией (0:1).