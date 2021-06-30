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УЕФА назначил судей на матчи 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания и Бельгия — Италия

УЕФА назначил судей на матчи 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания и Бельгия — Италия
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УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матчах 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 Швейцария — Испания и Бельгия — Италия.

Встречу швейцарской и испанской команд обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бэрт и Саймон Беннет. Резервный арбитр — румын Овидиу Хацеган.

Матч бельгийцев с итальянцами обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини.

Матч Швейцария — Испания состоится 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00. Встреча сборных Бельгии и Италии пройдёт в тот же день в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало матча — в 22:00 мск.

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